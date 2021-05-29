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Слава Камінська кардинально змінила імідж у новому кліпі

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Ексучасниця групи НеАнгели Слава Камінська на своєму каналі в YouTube презентувала відео на пісню Slava Bogu. Це друга сольна композиція артистки.

Пісня отримала назву Slava Bogu і звучить як маніфест дівчини, яка закінчила обридлі важкі стосунки. "Дівчатка, розлучатися треба саме в такому настрої! З принцом прощаємося, коней залишаємо собі",прокоментувала прем'єру Камінська в своєму інстаграмі.

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Кадри відеокліпу більше нагадують незв'язний сон, ніж історію зі зрозумілим сюжетом. 8 міні-сторіз розкривають все альтер его Слави, а дивні і кричущі образи додають відповідного настрою.

Режисером відео став Сергій Ткаченко, який раніше працював зі Славою в складі НеАнгелів. "Це абсолютно моя історія! І кліп, і пісня це мій внутрішній стан 24/7. Фарби, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах", – каже Слава.

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