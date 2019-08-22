Реальні фото Белли Хадід у купальнику розбурхали мережу

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів свіжими фото на відпочинку. Дівчина вирішила похизувалась природною вродою та звабливими формами.

22-річна американська модель Белла Хадід постійно у центрі уваги, адже вона вважається однією із найбільш затребуваних у фешн-індустрії. Однак це не заважає красуні активно вести свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 25 мільйонів користувачів. Там дівчина ділиться фото зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Белла викликала справжній шквал компліментів, показавши фото з відпочинку, на яких позує без косметики у купальнику. Коментатори у захваті від природної вроди дівчини та її ефектних форм!

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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