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Реальні фото Белли Хадід у купальнику розбурхали мережу
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Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів свіжими фото на відпочинку. Дівчина вирішила похизувалась природною вродою та звабливими формами.
22-річна американська модель Белла Хадід постійно у центрі уваги, адже вона вважається однією із найбільш затребуваних у фешн-індустрії. Однак це не заважає красуні активно вести свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 25 мільйонів користувачів. Там дівчина ділиться фото зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.
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Нещодавно Белла викликала справжній шквал компліментів, показавши фото з відпочинку, на яких позує без косметики у купальнику. Коментатори у захваті від природної вроди дівчини та її ефектних форм!
Джерело фото: instagram.com/bellahadid
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