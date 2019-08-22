Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Ангел Victoria's Secret показала гарячу фігуру в Іспанії: фото

  • 40
Кендіс Свейнпол у бікіні - фото 1
Кендіс Свейнпол у бікіні / https://www.instagram.com/angelcandices

Відома модель Кендіс Свейнпол потішила шанувальників сонячними фото на відпочинку. Ця дівчина справді має не лише ангельську усмішку, а й фігуру.

30-річна південноафриканська супермодель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників. Білявка ділиться там яскравими фото зі зйомок, проєктів та звичайних буднів. А також не у захваті від тонни косметики та фотошопу.

І ще: Реальні фото Белли Хадід у купальнику розбурхали мережу

Нещодавно білявка похизувалась ідеальною фігурою у бікіні на відпочинку в Іспанії. Важко не помітити, що Кендіс у чудовій формі не лише на подіумі, а й у реальному житті.

Ангел Victoria's Secret показала гарячу фігуру в Іспанії: фото - фото 349429

Ангел Victoria's Secret показала гарячу фігуру в Іспанії: фото - фото 349430

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

Читайте також: Надя Дорофєєва засвітила груди у відвертому топі: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 398
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 425
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 962
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз