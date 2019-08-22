Ангел Victoria's Secret показала гарячу фігуру в Іспанії: фото

Відома модель Кендіс Свейнпол потішила шанувальників сонячними фото на відпочинку. Ця дівчина справді має не лише ангельську усмішку, а й фігуру.

30-річна південноафриканська супермодель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників. Білявка ділиться там яскравими фото зі зйомок, проєктів та звичайних буднів. А також не у захваті від тонни косметики та фотошопу.

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Нещодавно білявка похизувалась ідеальною фігурою у бікіні на відпочинку в Іспанії. Важко не помітити, що Кендіс у чудовій формі не лише на подіумі, а й у реальному житті.

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

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