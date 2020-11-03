Вагітна Ельза Госк в білизні знялася на ліжку

31-річна модель Ельза Госк знялася у пікантній фотосесії. Вагітна шведська красуня позувала в білизні.

Ангел Victoria's Secret нещодавно розсекретила свою першу вагітність.

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Тепер модель демонструє зростаючий животик. Термін вагітності Ельзи становить приблизно 22 тижні. Живіт ще невеликий, але і приховати його вже неможливо.

Госк наділа білий бюстгальтер, а зверху накинула трикотажний костюм в смужку. Майбутня матуся розпустила недбалі локони. Дівчина ніжно обійняла свій живіт, позуючи на білосніжному ліжку. "Уже люблю тебе найбільше", – звернулася до майбутнього малюка модель. Ельза влаштувала фотосесію на тлі квіткових горщиків. Зірка подіумів і глянцю не стала застібати костюм, демонструючи пишний бюст.

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