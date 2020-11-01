Сексуальна кобра: наймолодша мільярдерка світу вразила новими фото

Популярна модель Кайлі Дженнер, яка встигла стати наймолодшою мільярдеркою у світі, похизувалась гарячим образом до Хелловіну. Від цих кадрів мурашки по шкірі!

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 199 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Зірка не могла оминути увагою Хелловін, тож обрала для цього свята дуже звабливий костюм королівської кобри. Такою юну мільярдерку ще ніхто не бачив.

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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