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Холостячка Олександр Усик

Сексуальна кобра: наймолодша мільярдерка світу вразила новими фото

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Кайлі Дженнер Хелловін 2020 - фото 1
Кайлі Дженнер Хелловін 2020 / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер, яка встигла стати наймолодшою мільярдеркою у світі, похизувалась гарячим образом до Хелловіну. Від цих кадрів мурашки по шкірі!

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 199 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Зірка не могла оминути увагою Хелловін, тож обрала для цього свята дуже звабливий костюм королівської кобри. Такою юну мільярдерку ще ніхто не бачив.

Сексуальна кобра: наймолодша мільярдерка світу вразила новими фото - фото 433063

Сексуальна кобра: наймолодша мільярдерка світу вразила новими фото - фото 433064

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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