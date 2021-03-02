Вагітна дружина ексхолостяка Нікіти Добриніна збентежила відвертою фотосесією

Дружина героя реаліті-шоу Холостяк 9 Нікіти Добриніна Даша Квіткова позувала у відвертому вбранні, демонструючи струнку фігуру.

Відповідні знімки з'явилися на її сторінці в Instagram. На них дівчина стоїть в чорній білизні, прикрившись довгою кофтою, і у красивих босоніжках. Свій образ вона доповнила об'ємним укладанням і легким макіяжем.

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"Hot mama", – підписала кадри майбутня мама. Нагадаємо, що Нікіта Добринін і Даша Квіткова познайомилися під час зйомок романтичної шоу Холостяк-9. Даша Квіткова перемогла в проєкті. 31 серпня 2020 року вони відсвяткували 2 роки стосунків. У травні закохані зареєстрували шлюб в РАГСі, а 12 серпня влаштували гучне весілля.

У січні 2021 року подружжя відпочивали на Мальдівах. Саме там вони розповіли, що очікують на появу первістка. Крім того, вони також зробили грандіозну вечірку в колі найближчих друзів на якій дізналися, що у них народиться хлопчик.

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