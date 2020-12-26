Холостяк 2021: відоме ім'я нового героя реаліті-шоу

25 грудня під час пост-шоу "Холостячка" українці дізналися ім'я нового героя реаліті "Холостяк". Ним став Михайло Заливако. Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, хто він та що публікує у мережі.

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що протягом 10 останніх років реаліті "Холостяк" можна вважати головним романтичним шоу в країні. Його активно дивляться й обговорюють не лише жінки, а й чоловіки. А головні герої мають справжні армії шанувальників. І ось нам розповіли, ким же став новий герой шоу. Дізнайтеся, хто він, новий Холостяк 2021 Михайло Заливако.

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Михайло Заливако

Новий Холостяк – 31-річний бізнесмен з Харкова. Михайло Заливако – засновник логістичної компанії. Крім бізнесу, важливе місце у його житті посідає спорт. Чоловік регулярно навідується до спортзалу, обожнює екстрим, а також походи в гори. Торік Заливако здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Що постить в інстаграмі Михайло Заливако

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