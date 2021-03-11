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Вагітна дружина ексхолостяка Нікіти Добриніна позувала в одних колготках

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Даша Квіткова - фото 1
Даша Квіткова / instagram

Дружина українського шоумена, учасника реаліті Холостяк 9 Нікіти Добриніна Даша похвалилася животиком у відвертому вбранні.

Дівчина показала дві версії шикарного знімка.

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Відповідне фото з'явилося на її сторінці в Instagram. Знаменитість позувала в чорному комплекті білизни і колготках, які підкреслили її стрункі ноги. Свій образ вона доповнила босоніжками на середньому каблуці, легким макіяжем і красивою укладкою.

"Нагадуйте собі частіше, що мета життя зовсім не в тому, щоб виконати все намічене, а в тому, щоб насолоджуватися кожним кроком, зробленим на життєвому шляху", – підписала дівчина свіжу публікацію.

Фанати в коментарях відзначили, що зовнішній вигляд майбутньої мами просто приголомшливий: "Яка ж ви красива, і зовні і зсередини! Від вас йде класна енергія", "Даша! Ви просто нереальна!", "Принцеса!". Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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