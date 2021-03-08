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У мережі жорстко розкритикували одну з учасниць Холостяка-11: від неї нудить

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Надін і Михайло - фото 1
Надін і Михайло / instagram

У п'ятницю, 5 березня, стартував новий сезон "Холостяка", в головній ролі з Михайлом Заливакою. За серце українського бізнесмена будуть боротися 29 красунь, серед яких відома Instagram-блогерка Надін Медведчук.

Дівчина розповіла головному герою шоу, що прийшла на проєкт, щоб зустріти свою любов, а не для того, щоб збільшити кількість своїх фоловерів.

І ще: Холостяк 11 сезон 1 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

"Я пожертвувала всім, закрила свій Instagram, який розкручувала з 2014 року. Відписка зростає з кожним днем, якщо я не веду його постійно. Але зараз мені важливі стосунки, я готова відкинути все", – відповіла Надін на питання Михайла. На своїй сторінці в соціальній мережі вона опублікувала фотографію з головним героєм шоу і написала пост, в якому поділилася роздумами про те, яка жінка гідна бути коханою.

Деякі фоловери блогерки з радістю сприйняли новину про те, що вона візьме участь в "Холостяку", але знайшлося багато і тих людей, які звинуватили дівчину в нещирості: "Та ладно... скільки проєктів... один піар", "Скільки Надя буде піаритися?", "Де Надя тільки не була?! На які проєкти тільки не ходила", "Дурню зрозуміло, що за піаром прийшла, вже нудить від неї".

Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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