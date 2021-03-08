У мережі жорстко розкритикували одну з учасниць Холостяка-11: від неї нудить

У п'ятницю, 5 березня, стартував новий сезон "Холостяка", в головній ролі з Михайлом Заливакою. За серце українського бізнесмена будуть боротися 29 красунь, серед яких відома Instagram-блогерка Надін Медведчук.

Дівчина розповіла головному герою шоу, що прийшла на проєкт, щоб зустріти свою любов, а не для того, щоб збільшити кількість своїх фоловерів.

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"Я пожертвувала всім, закрила свій Instagram, який розкручувала з 2014 року. Відписка зростає з кожним днем, якщо я не веду його постійно. Але зараз мені важливі стосунки, я готова відкинути все", – відповіла Надін на питання Михайла. На своїй сторінці в соціальній мережі вона опублікувала фотографію з головним героєм шоу і написала пост, в якому поділилася роздумами про те, яка жінка гідна бути коханою.

Деякі фоловери блогерки з радістю сприйняли новину про те, що вона візьме участь в "Холостяку", але знайшлося багато і тих людей, які звинуватили дівчину в нещирості: "Та ладно... скільки проєктів... один піар", "Скільки Надя буде піаритися?", "Де Надя тільки не була?! На які проєкти тільки не ходила", "Дурню зрозуміло, що за піаром прийшла, вже нудить від неї".

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