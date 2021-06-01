Вагіна чи уретра: понад половина британців не можуть їх відрізнити

Тільки 46% опитаних британців вказали, що у жінок нижче талії є три фізіологічні отвори. Понад третина – неправильно відзначили клітор на схематичному малюнку зовнішніх статевих органів.

Як пише The Guardian, в дослідженні анонімно брали участь 20 чоловіків і 171 жінка. Тож вибірка доволі скромна, але може пролити світло на те, що британці таки кепсько розуміються у жіночій фізіології.

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"Дійсно існують жінки, які не розуміють, що є піхва, уретра й анус. Вони думають, що уретра та піхву – це одне і те ж", – заявила співавторка наукової роботи гінеколог Фіона Райд.

Учасникам дослідження вислали схематичний малюнок, на якому потрібно було ідентифікувати складові вульви. Повністю з завданням впоралися лише 9% респондентів.

Найпростіше волонтерам було знайти на малюнку анус і піхву, статеві губи підписали 49% опитаних. Уретру та клітор частенько плутали. Жінки розбиралися у своїй анатомії не значно краще за чоловіків. Вони частіше правильно ідентифікували піхву й анус, для інших частин різниці не було. Краще за інших з завданням впоралися білі й освічені люди.

"Це не так вже й дивно. Я думаю, ми набагато краще знайомі зі схемами жіночої репродуктивної системи: матка, маткові труби і яєчники, – ніж з малюнками зовнішніх геніталій з правильним маркуванням", – вважає Лінн Енрайт, автор книги "Вагіна. Перенавчання".

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