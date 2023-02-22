Вафельні трубочки зі згущеним молоком – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували рецепт з дитинства. Він закликає приготувати їх на пательні. Скуштуйте й ви вдома вафельні трубочки!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком.

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Що нагадує вам дитинство? Гра в хованки у подвір'ї, благання мами скинути з вікна м'яч, чи може хрусткі вафельні трубочки зі згущеним молоком? Так, сьогодні приготуємо цей культовий десерт… на пательні! Фішка в тому, що для приготування вам не знадобиться ані вафельниця, ні електроенергія. Топ у наш час, чи не так?", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Молоко – 100 мл

Вершкове масло – 100 г

Яйця – 3 шт.

Цукор – 150 г

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Сіль – дрібка

Борошно – 200 г

Іриска (варене згущене молоко) – 400 г

Горіхи – 30 г

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