На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вафельні трубочки зі згущеним молоком – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
- 17
Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували рецепт з дитинства. Він закликає приготувати їх на пательні. Скуштуйте й ви вдома вафельні трубочки!
Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком.
І ще: Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом
Що нагадує вам дитинство? Гра в хованки у подвір'ї, благання мами скинути з вікна м'яч, чи може хрусткі вафельні трубочки зі згущеним молоком? Так, сьогодні приготуємо цей культовий десерт… на пательні! Фішка в тому, що для приготування вам не знадобиться ані вафельниця, ні електроенергія. Топ у наш час, чи не так?", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- Молоко – 100 мл
- Вершкове масло – 100 г
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 150 г
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Сіль – дрібка
- Борошно – 200 г
- Іриска (варене згущене молоко) – 400 г
- Горіхи – 30 г
До теми: Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку
-
20:33Нашестя кажанів – у Дніпрі рятувальники вилучили з балкона квартири 140 летючих мишей
-
19:30Команда YASNO створила гру, де кожен може стати диспетчером електромереж
-
18:2723 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:28В Україні зроблять перший перехоплювальний велопаркінг
-
16:30"Друга Ріка" вирушає у всеукраїнський акустичний тур та збирає 2 млн грн на підтримку ЗСУ
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:25"Памфір" – дивіться міжнародний трейлер української сімейної драми
-
14:28Ось тут знімали сцени серіалу "Дім дракона" – відомого приквелу "Гри престолів"
-
13:29Вафельні трубочки зі згущеним молоком – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
12:31Kalush Orchestra змінили образи й анонсували перший англомовний трек на концертні у Парижі
-
11:26"Академік Вернадський" показав неймовірні фото станції в Антарктиці серед рожевого снігу
-
10:30Тіна Кароль показала оригінальну сукню зі словами Шевченка на Берлінале
-
09:32Стало відомо, яка країна є найбільшим постачальником легкових машин в Україну
-
08:25Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року від Укрпошти
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 21 лютого
-
20:3422 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:29Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards
-
18:27Клопотенко розповів, що можна приготувати на випадок відключення світла
-
17:26Нова катастрофа – дивіться, як пересохли канали у Венеції
-
16:30United24 і "Артемсіль" продають партію вцілілої солі з Соледара на ЗСУ
-
15:25Зінченко зробив подарунок маленькому вболівальнику – емоційне відео
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
13:24День ангела у березні 2023 – календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:23Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню
-
11:27Штурханці з картоплі – Клопотенко показав рецепт відродженої української страви
-
19:30Команда YASNO створила гру, де кожен може стати диспетчером електромереж
-
15:25"Памфір" – дивіться міжнародний трейлер української сімейної драми
-
10:30Тіна Кароль показала оригінальну сукню зі словами Шевченка на Берлінале
- 21 лютого
-
19:29Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
10:28BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
- 20 лютого
-
19:30Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна
-
15:32Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
-
11:28Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023
- 19 лютого
-
18:32Як налагодити сон під час війни – психологічні поради
-
14:24Фотограф показав, яким раніше був Маріуполь – яскраві світлини ще мирного міста
-
09:29Як війна принесла новий жаргон та неологізми в мовлення українців
- 18 лютого
-
18:28Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради
-
13:32Говори красиво – 10 українських слів, які вкрала у нас росія
-
09:25Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"
- 17 лютого
-
19:31Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість
-
14:33Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
10:31Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023
- 16 лютого
-
18:30Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії
-
14:21Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж
-
10:27Відео військового оркестру, який зіграв на РПГ, автоматі та Джавеліні, стає вірусним
- 15 лютого
-
19:30"Коли твоя земля в війні" – Віктор Винник і МЕРІ випустили нову пісню й кліп на неї
-
14:29"Індекс Біг Мака" показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют
-
10:28Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами
- 14 лютого
-
18:30Хорватський гурт виступить з піснею на Євробаченні, яку вважають насмішкою над путіним