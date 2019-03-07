В Євросоюзі відклали скасування переведення годинників: відома нова дата

Останнє переведення годинників в ЄС має відбутися у березні 2021 року, а не у 2019, як планувалося раніше. Ну що ж, доведеться ще два роки налаштовувати організм на зміни в часі.

Члени комітету з питань транспорту та туризму Європарламенту вирішили, що країни-члени повинні прийняти рішення, за яким часом жити – річним або зимовим – до квітня 2020 року.

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Таке рішення євродепутатів ставить під сумнів те, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зможе ще до кінця своєї каденції у цьому році позбутися системи переведення годинників.

У вересні минулого року Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 мільйона громадян ЄС взяли участь в опитуванні щодо цієї проблеми. Більшість з них підтримали відповідну ідею.

Скасування переведення годинників планувалося у 2019 році

Однак відповіді на опитування сильно відрізнялися по всьому блоку. Наприклад, свою думку висловили близько 3 мільйонів німців і лише кілька тисяч італійців. У кінці минулого року австрійське голосування в ЄС фактично вирішило не реалізувати цей план щонайменше до 2021 року.

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