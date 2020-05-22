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В Євросоюзі обвалилися продажі автомобілів
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Продаж нових автомобілів в країнах Євросоюзу в квітні обвалилася на 76,3% в порівнянні з тим самим місяцем роком раніше, до 270 682 одиниць.
Це падіння є рекордним з моменту початку ведення статистики і пов'язане з обмеженнями, введеними через коронавірус: більшість дилерських центрів в ЄС в квітні були закриті.
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Найбільше зниження продажів в Італії і Іспанії – на 97,6% і на 96,5% відповідно. У Франції показник впав на 88,8%, в Німеччині – на 61,1%. Найбільше падіння автопродажів у італо-американської FCA Group – на 87,7%, до 10,42 тис. од. Група Volkswagen скоротила реалізацію на 72,7%, до 77,86 тис. од., Французька PSA Group – на 81,2%, до 36,72 тис. од., Група Renault – на 79%, до 27,74 тис. машин.
В цілому за січень-квітень продажі нових авто скоротилися на 38,5%. При цьому в Італії – на 50,7%, в Іспанії – на 48,9%, у Франції – на 48%, в Німеччині – на 31%.
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