В Європі вибрали дерева року: вражаючі кадри

На конкурсі Дерево Європи 2020 визначилися зі своїми переможцями. Фаворитом стала хранителька затопленого села – 350-річна чеська сосна в Чехії. Мета конкурсу – привернути увагу на важливість старих дерев в природі та культурі.

Дерево-переможець росте в регіоні Чудобін. Його історія пов'язана з селом, якого більше не існує через сильний потоп. Місцеві жителі запевняють, що під цією сосною ночами сидить диявол і грає на скрипці.

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Відео з деревом-переможцем:

Друге місце дісталося 242-річному дереву гінко з хорватського міста Дарувар.

Третій рядок посіла "самотня тополя" з Росії. Це дерево росте в Калмикії, йому 103 роки. Згідно з легендою, тополя була висаджена на початку XX століття буддійським ченцем, який привіз насіння з Тибету. "Самотня тополя" шанується в Калмикії як святиня.

Також в десятку потрапили Відьмине дерево з Нідерландів, Багатовікова ялиця – берегиня Кибіна з Румунії, Каштанове дерево з португальського Валеса, британський Алертонський дуб, Дерево Свободи в Капошварі в Угорщині, Триногий іспанська дуб і Горобина садова зі Словаччини.

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