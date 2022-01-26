В ЄС узгодили нові правила в'їзду для туристів: що зміниться 1 лютого

Європейська рада схвалила нові рекомендації для туристів з інших країн, які набудуть чинності з 1 лютого. Дізнайтеся, що зміниться для мандрівників, які планують свої подорожі.

Згідно з оновленими правилами, антикоронавірусні заходи застосовуватимуться на підставі санітарного статусу мандрівника, а не країни, з якої він прибуває. Про це повідомляє сайт відомства.

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У країни Європейського союзу почнуть пускати за наявності цифрового коронавірусного сертифікату ЄС. Його видають тим, хто:

пройшов повний курс вакцинації препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів,

отримав бустерну дозу такої вакцини,

перехворів на COVID-19 і з дати першого позитивного тесту пройшло не більше 180 днів

здав негативний ПЛР-тест не більш ніж за 72 години до поїздки або негативний експрес-тест на антиген не більше ніж за 24 години.

Усі мандрівники з ковід-сертифікатом ЄС не будуть зазнавати додаткових обмежень на поїздки. Ті, хто не має цього документа, повинні пройти тест на коронавірус за 24 години перед або протягом дня після прибуття. Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років і мандрівники "з особливо важливою функцією чи потребою".

Раніше Ісландія однією з перших країн Європи скасувала всі антикоронавірусні обмеження. У країні вакцинували 87% дорослого населення.

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