Чому стюардеси обманюють пасажирів: найпоширеніші неправдиві фрази

В обов'язки бортпровідників входить не лише обслуговування пасажирів, але й вони повинні також стежити за безпекою. І тому з різних причин стюардеси не завжди говорять вам правду.

Так, стюардеса Ден Ейр розповіла, що, попри те, що вона завжди пропонує пасажирам допомогу, але не все, що каже екіпаж, є правдою. Говорять не правду вони, щоб мандрівники зберігали спокій і почувалися впевнено, пише Express.

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А далі – найпопулярніші неправдиві фрази, які ви можете почути в літаку від бортпровідників:

"Не варто хвилюватися, наш літак у повній безпеці!"

Стюардеса сказала, що вони необов'язково брешуть, але екіпаж не може бути повністю впевненим, що літак не матиме технічних проблем.

"Це абсолютно нормально"

Ден каже, що таку фразу вони мають сказати пасажирам. У літаку може виникнути дивний звук або турбулентність, проте, хоч би як були налякані бортпровідники, вони повинні зберігати спокій.

"У нас нічого з цього не лишилося"

Часто у стюардес може бути все, що просить пасажир. Проте, дістати цей предмет може бути незручно чи неможливо. Тому в такому разі пасажиру можуть відмовити.

"Мені шкода!"

Ден розповіла, що екіпаж зазвичай перепрошує, щоб пасажиру стало комфортніше. Зокрема, краще перепросити пасажира за погану погоду, яка затримала рейс, ніж вступати в суперечку.

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