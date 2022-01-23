Як не угробити свою валізу та цінний багаж під час перельотів: поради від фахівців

Якщо ви часто мандруєте, то й валізу важливо підібрати гідну, аби вона прослужила вам довше. Порадами про те, як вибрати сумку для подорожей, поділився користувач порталу Reddit. Він є співробітником аеропорту та працює у відділі зберігання та доставки багажу.

Так, валізи з чотирма та двома коліщатками зазвичай "живуть" довше, адже з ними поводяться значно акуратніше. Крім цього, обирати краще тканинні сумки, аніж пластикові, передає слова працівника аеропорту The Sun.

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Фахівець пояснив, що чотириколісні валізи легше котити, тому ймовірність того, що в аеропорту їх кидатимуть, є меншою.

А ще багато людей прикріплюють до свого багажу бирки з ім'ям та адресою, бо сподіваються, якщо сумка загубиться під час транспортування, це допоможе її знайти. Але, як пояснили експерти, найчастіше бирки відклеяться або відламаються, тому врятувати валізу це не допоможе.

"Як людина, яка має 11-річний досвід, скажу: дизайнерські бірки для сумок несерйозні і дратують. Занадто часто вони мішають на ручці, вони занадто великі, падають або ламаються і просто не виконують своєї мети", – розповів інший користувач Reddit Mudbutt7.

Щоб зберегти крихкі речі при перельоті, можна запакувати їх як слід, а краще – забрати у ручну поклажу. Крім того, фахівці радять взяти з собою дві невеликі валізи замість однієї великої та важкої.

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