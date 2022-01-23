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Як не угробити свою валізу та цінний багаж під час перельотів: поради від фахівців

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Як не угробити свою валізу та цінний багаж під час перельотів: поради від фахівців - фото 1

Якщо ви часто мандруєте, то й валізу важливо підібрати гідну, аби вона прослужила вам довше. Порадами про те, як вибрати сумку для подорожей, поділився користувач порталу Reddit. Він є співробітником аеропорту та працює у відділі зберігання та доставки багажу.

Так, валізи з чотирма та двома коліщатками зазвичай "живуть" довше, адже з ними поводяться значно акуратніше. Крім цього, обирати краще тканинні сумки, аніж пластикові, передає слова працівника аеропорту The Sun.

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Фахівець пояснив, що чотириколісні валізи легше котити, тому ймовірність того, що в аеропорту їх кидатимуть, є меншою.

А ще багато людей прикріплюють до свого багажу бирки з ім'ям та адресою, бо сподіваються, якщо сумка загубиться під час транспортування, це допоможе її знайти. Але, як пояснили експерти, найчастіше бирки відклеяться або відламаються, тому врятувати валізу це не допоможе.

Як не угробити свою валізу та цінний багаж під час перельотів: поради від фахівців - фото 490034

"Як людина, яка має 11-річний досвід, скажу: дизайнерські бірки для сумок несерйозні і дратують. Занадто часто вони мішають на ручці, вони занадто великі, падають або ламаються і просто не виконують своєї мети", – розповів інший користувач Reddit Mudbutt7.

Щоб зберегти крихкі речі при перельоті, можна запакувати їх як слід, а краще – забрати у ручну поклажу. Крім того, фахівці радять взяти з собою дві невеликі валізи замість однієї великої та важкої.

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