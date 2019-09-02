10 найдавніших міст у світі: як вони виглядають зараз

Портал для туристів Big 7 Travel склав цікавий рейтинг. Популярне туристичне видання опублікувало перелік десяти найстаріших міст світу, які були постійно заселені.

Туристичне видання склало список з найстаріших міст світу. Очолила його столиця Сирії, Дамаск. Це місто було ще заселене з 8 до 10 тисяч років до нашої ери. Не всі міста зі списку є туристичними, в деяких небезпечно перебувати зараз. Але у кожного з них є давня історія.

І ще: Time назвав найкращі місця світу для мандрівників

10 найстаріших міст у світі,

які були постійно заселені

Дамаск, Сирія. Єрихон, Палестина. Алеппо, Сирія. Афіни, Греція. Аргос, Греція. Пловдив, Болгарія. Файюм, Єгипет. Біблос, Ліван. Сидон, Ліван. Рей, Іран.

Дамаск

Єрихон

Алеппо

Афіни, Греція

Аргос, Греція

Пловдив, Болгарія

Файюм, Єгипет

Біблос, Ліван

Сидон, Ліван

Рей, Іран

ТЕСТ: Вгадай, яке це море!