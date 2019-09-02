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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

10 найдавніших міст у світі: як вони виглядають зараз

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Дамаск - фото 1
Дамаск / about-planet

Портал для туристів Big 7 Travel склав цікавий рейтинг. Популярне туристичне видання опублікувало перелік десяти найстаріших міст світу, які були постійно заселені.

Туристичне видання склало список з найстаріших міст світу. Очолила його столиця Сирії, Дамаск. Це місто було ще заселене з 8 до 10 тисяч років до нашої ери. Не всі міста зі списку є туристичними, в деяких небезпечно перебувати зараз. Але у кожного з них є давня історія.

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10 найстаріших міст у світі,
які були постійно заселені

  1. Дамаск, Сирія.
  2. Єрихон, Палестина.
  3. Алеппо, Сирія.
  4. Афіни, Греція.
  5. Аргос, Греція.
  6. Пловдив, Болгарія.
  7. Файюм, Єгипет.
  8. Біблос, Ліван.
  9. Сидон, Ліван.
  10. Рей, Іран.
Дамаск - фото 351757
Дамаск
Єрихон - фото 351755
Єрихон
Алеппо - фото 351756
Алеппо
Афіни, Греція - фото 351761
Афіни, Греція
Аргос, Греція - фото 351760
Аргос, Греція
Пловдив, Болгарія - фото 351759
Пловдив, Болгарія
Файюм, Єгипет - фото 351764
Файюм, Єгипет
Біблос, Ліван - фото 351763
Біблос, Ліван
Сидон, Ліван - фото 351765
Сидон, Ліван
Рей, Іран - фото 351762
Рей, Іран

ТЕСТ: Вгадай, яке це море!

Джерело: bigseventravel
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