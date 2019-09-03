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Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону

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Куди поїхати на море у вересні - фото 1
Куди поїхати на море у вересні / iem

Туроператори склали ТОП-10 найбільш популярних туристичних напрямків на осінь. Ловіть теплі дні й гайда на море!

Туреччина посідає провідну позицію серед напрямків "оксамитового сезону".

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе

У десятку найбільш популярних країн для відпочинку також увійшли Україна, Туніс, Іспанія, Кіпр, Італія, Чорногорія, Греція, Таїланд, В'єтнам.

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Чорногорія

Бронювання турів на період оксамитового сезону в цьому році, за даними туроператорів, випереджають торішні показники на 10-25%. Це відповідає загальним трендам останніх років: попит на тури зміщується на кінець весни і початок осені. Українці шукають можливості здешевити поїздку на море і вибирають періоди, коли ціни на готелі на 20-30% нижчі, ніж у сезон. Відомо, що 30-40% путівок оформляють на етапі раннього бронювання.

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Таїланд

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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