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Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
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Туроператори склали ТОП-10 найбільш популярних туристичних напрямків на осінь. Ловіть теплі дні й гайда на море!
Туреччина посідає провідну позицію серед напрямків "оксамитового сезону".
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У десятку найбільш популярних країн для відпочинку також увійшли Україна, Туніс, Іспанія, Кіпр, Італія, Чорногорія, Греція, Таїланд, В'єтнам.
Бронювання турів на період оксамитового сезону в цьому році, за даними туроператорів, випереджають торішні показники на 10-25%. Це відповідає загальним трендам останніх років: попит на тури зміщується на кінець весни і початок осені. Українці шукають можливості здешевити поїздку на море і вибирають періоди, коли ціни на готелі на 20-30% нижчі, ніж у сезон. Відомо, що 30-40% путівок оформляють на етапі раннього бронювання.
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