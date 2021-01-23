В Єгипті виявили 4-метровий сувій "Книги мертвих"

У похоронній шахті в Єгипті знайдена копія однієї з глав Книги мертвих довжиною чотири метри.

Знахідка була зроблена під час обстеження відкритого нещодавно 4200-річного храму цариці Нараат в Саккарі.

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Він розташований поруч з пірамідою її чоловіка фараона Теті, який правив Єгиптом приблизно з 2323 по 2291 рік до нашої ери.

Поруч з пірамідою археологи також виявили ряд похоронних шахт з останками людей, що жили в період XVIII і XIX династій Єгипту (1550-1186 рр. до н. е.). Вже вдалося виявити 50 дерев'яних саркофагів, а також безліч артефактів, серед яких настільна гра Сенет і чотириметровий папірус з текстом 17-го розділу Книги мертвих. На ньому збереглося ім'я власника, Пухаф. Книга мертвих була свого роду путівником по загробному світу.

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