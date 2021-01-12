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У Середземному морі виявили затонулий корабель зі "скарбами"

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Кораблі - фото 1
Кораблі / theguardian

Британська команда підводних археологів, досліджуючи акваторію Левантійського моря, виявила сліди численних корабельних аварій. Найстаріше судно датується III століттям до нашої ери!

Дослідники використовували передові технології, в тому числі підводних роботів, для пошуку і вивчення затонулих кораблів. Деякі судна покояться на глибині більше двох кілометрів.

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Серед найцікавіших знахідок велике османське торгове судно, затонуле близько 1630 року. У його трюмах був виявлений вантаж китайського фарфору епохи династії Мін. Колекція включає 360 чашок і таріль, а також пляшку, виготовлену в печах Цзіндечженя під час правління Чжу Юцзянь, останнього імператора династії Мін. Примітно, що в країні виготовлення набір призначався для чаювання, тоді як османи могли пити з китайського фарфору каву.

Крім порцеляни османське судно перевозило сотні інших артефактів, що належать до 14 інших культур і цивілізацій. У тому числі італійська кераміка і індійський перець. Дослідники вважають, що шляхом свого проходження корабель відвідав Китай, Персію, Червоне море і Східне Середземномор'я. Довжина судна становила близько 43 метрів.

У Середземному морі виявили затонулий корабель зі 'скарбами' - фото 442696

У Середземному морі виявили затонулий корабель зі 'скарбами' - фото 442697

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Джерело: theguardian
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