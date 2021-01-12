У Середземному морі виявили затонулий корабель зі "скарбами"

Британська команда підводних археологів, досліджуючи акваторію Левантійського моря, виявила сліди численних корабельних аварій. Найстаріше судно датується III століттям до нашої ери!

Дослідники використовували передові технології, в тому числі підводних роботів, для пошуку і вивчення затонулих кораблів. Деякі судна покояться на глибині більше двох кілометрів.

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Серед найцікавіших знахідок велике османське торгове судно, затонуле близько 1630 року. У його трюмах був виявлений вантаж китайського фарфору епохи династії Мін. Колекція включає 360 чашок і таріль, а також пляшку, виготовлену в печах Цзіндечженя під час правління Чжу Юцзянь, останнього імператора династії Мін. Примітно, що в країні виготовлення набір призначався для чаювання, тоді як османи могли пити з китайського фарфору каву.

Крім порцеляни османське судно перевозило сотні інших артефактів, що належать до 14 інших культур і цивілізацій. У тому числі італійська кераміка і індійський перець. Дослідники вважають, що шляхом свого проходження корабель відвідав Китай, Персію, Червоне море і Східне Середземномор'я. Довжина судна становила близько 43 метрів.

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