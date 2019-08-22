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У Єгипті відкопали колекцію муміфікованих кішок

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Археологи розкопали рідкісну колекцію мумій кішок - фото 1
Археологи розкопали рідкісну колекцію мумій кішок

Під час розкопок у гробниці часів П'ятої династії фараонів (близько 2,5-2,35 тис. років до н.е.) єгипетські археологи виявили рідкісну колекцію муміфікованих кішок.

Крім десятків мумій, дослідники знайшли позолочені статуетки кішок, а також бронзову статую котячої богині Бастет. У гробниці також виявили безліч муміфікованих жуків-скарабеїв, яких єгиптяни використовували як амулети.

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Артефакти спочивали в семи гробницях на околиці комплексу піраміди фараона Усеркафа в стародавньому некрополі Саккара, на південь від Каїра. Настільки велика знахідка цих священних тварин зафіксована вперше. Всі артефакти відправили для подальшого вивчення в наукові лабораторії.

Крім мумій котів знайшли безліч жуків скарабеїв - фото 349500
Крім мумій котів знайшли безліч жуків скарабеїв

Раніше джерела інформували про те, що в Туреччині відкопали стародавнє місто, старше за відомі Єгипетські піраміди. Вчені встановили, що вік храмового комплексу, виявленого в Гебеклі-Тепе ("Пупкова гора"), на південному сході Анатолії, становить 12 тисяч років. Це найдавніша культова споруда з-поміж тих, які коли-небудь знаходили на Землі.

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Джерело: Politeka
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