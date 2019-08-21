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Науковці розгадали таємницю Озера Скелетів
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Міжнародна група вчених з'ясувала походження сотень скелетів, які були виявлені на берегах озера Роопкунд, також відоме як Озеро Скелетів.
Широкомасштабне дослідження, проведене міжнародною групою вчених, показало, що загадкові скелети озера Роопкунд, які колись вважалися загиблими під час однієї катастрофічної події, належать до генетично дуже відмінним групам, які померли в різний час впродовж тисячі років.
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Розташоване на висоті понад 5 тисяч метрів над рівнем моря в Гімалайських горах Індії, озеро Ропкунд давно інтригувало дослідників через присутність скелетів кількох сотень стародавніх людей, розкиданих по берегах. В рамках дослідження вчені проаналізували мітохондріальну ДНК останків 72 осіб і з'ясували, що багато хто з них містили гаплогрупи, характерні для сучасної індійської популяції. Також виявлені були гаплогрупи, характерні для людей Західної Євразії.
В цілому ж, були виявлені три окремі групи – індійська, група людей з східного Середземномор'я (Кріт у Греції) і група, яка представляє Південно-Східну Азію. Це спростувало гіпотезу про те, що люди померли в один час в результаті катастрофічної події. При цьому причина загибелі стількох людей біля озера так і залишається невідомою.
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