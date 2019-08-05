В Єгипті реставрують саркофаг Тутанхамона

У Єгипті проходить реставрація позолоченого дерев'яного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, що жив понад 3,3 тисячі років тому. Про це в неділю, 4 серпня, повідомило Міністерство у справах пам'яток старовини країни в Facebook.

У майстерню нового Єгипетського музею біля пірамід Гізи запросили журналістів, щоб продемонструвати процес реставрації. Саркофаг майже місяць тому покинув усипальницю молодого царя в долині Царів в Луксорі і був доставлений в Каїр вперше за майже сто років з моменту виявлення гробниці Говардом Картером.

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Міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Аннаном повідомив, що реставрація триватиме близько восьми місяців.

"Це третій саркофаг Тутанхамона, він вперше був вивезений з гробниці 12 липня цього року з двох причин: по-перше, він буде пізніше виставлений разом зі скарбами з гробниці поруч з двома іншими саркофагами, по-друге, пам'ятник потребує реставрації, через майже сто років з дня відкриття поховання", – вказав аль-Аннаном.

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