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Учені відтворили вигляд пса, який жив 4000 років тому: фотофакт
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Науковці з Единбурзького університету спільно з криміналістами відновили вигляд собаки, який жив близько 4000 років тому. Дивіться, як виглядав найдавніший пес, відомий науці.
Останки цього собаки знайшли ще у 1901 році на Оркнейських островах. До теперішнього часу вони зберігалися в колекції Національного музею Шотландії, а тепер, за допомогою томографії, вдалося зрозуміти, як розташовувалися м'язи і шкіра на морді доісторичного вихованця.
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Ця реконструкція була особливо цікава, тому що я вперше використовувала методи судової експертизи таким чином. У нас виникали складності, тому що в порівнянні з людьми існує набагато менше даних, що стосуються середньої глибини тканини в собачих черепах, – каже запрошений експерт-криміналіст Емі Торнтон.
Всього на Оркнейських островах археологи знайшли останки 24 собак. Люди утримували і навчали їх, і, можливо, використовували для загону овець.
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