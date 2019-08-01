В австрійській бібліотеці знайшли фрагмент середньовічної поеми про вульву, яка говорить

У бібліотеці Австрії виявили фрагмент старовинної німецької поеми Der Rosendorn. У ній незайманка розмовляє зі своєю вульвою про те, що більше подобається чоловікам у жінках.

Геніталії кажуть, що чоловік жадає тільки вульву, а дівчина каже, що йому цікава сама особистість.

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Раніше вважалося, що поему написали у XVI столітті, але, фрагмент показує, що історію придумали ще на 200 років раніше.

Як передає Gizmodo, на поему натрапили наукові співробітники Австрійської академії наук – вони розглядали старовинні манускрипти, коли знайшли невеликий пергамент довжиною 22 сантиметри і шириною півтора сантиметра. Детальніше ознайомившись із записом, дослідники зрозуміли, що перед ними третя відома копія Der Rosendorn.

Фрагмент цікавий для істориків своєї датою: дослідники Середньовіччя вважали, що подібні еротичні сюжети з'являлися тільки до кінця XV століття.

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