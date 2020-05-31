В Єгипті будують шосе впритул до житлових будинків: шокуючі фото

Новий проєкт дорожнього будівництва в Єгипті наробив галасу в новинах. Хтось сміється, хтось закочує очі, а місцеві жителі – у нестямі від люті. Уряд вирішив побудувати нову трасу в Каїрі у лічених сантиметрах від вікон багатоповерхівок.

Так, шосе розташоване настільки близько до житлових будинків, що зазору практично не залишається. Точніше кажучи, зазор становить близько 50 сантиметрів. Тобто до траси можна рукою сягнути з балкона!

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Крім неминучої загазованості, яку принесе мешканцям нова дорога, а також постійної загрози через тих, хто вирішить зрізати шлях і перелізти з балкона прямо на проїжджу частину, нижні поверхи будуть занурені в темряву. Багато мешканців і магазини тепер будуть жити під мостом.

Новий міст розташований в мухафазі Ель-Гіза і проходить через вулицю Наср-ель-Дін в Каїрі. Його довжина – 12 км, а ширина – до 65,5 м. Проєкт оцінюється у майже 317 мільйонів доларів.

Жителі висловлюють невдоволення у соцмережах, скаржачись на забруднення повітря, небезпечний рух і порушення особистого простору. Однак Міністерство житлового будівництва Єгипту заявило, що чотири будівлі поруч з мостом були побудовані незаконно. Їх вирішено знести після завершення будівництва. Таким чином, міст не порушує містобудівних стандартів. Жителям будинків під знесення планується виділити 250 мільйонів єгипетських фунтів як компенсацію. Однак багато пишуть, що дозволи на зведення будинків були видані ще у 2008 році, тому нічого незаконного в них немає.

Депутат єгипетського парламенту Мухамед Фуад закликає уряд відмовитися від подальшого будівництва, підкреслюючи, що воно не тільки створить незручності для жителів будинків, але й погано позначиться на дрібних підприємцях, чий бізнес опиниться під трасою.

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