На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Єгипті будують шосе впритул до житлових будинків: шокуючі фото
-
- 36
Новий проєкт дорожнього будівництва в Єгипті наробив галасу в новинах. Хтось сміється, хтось закочує очі, а місцеві жителі – у нестямі від люті. Уряд вирішив побудувати нову трасу в Каїрі у лічених сантиметрах від вікон багатоповерхівок.
Так, шосе розташоване настільки близько до житлових будинків, що зазору практично не залишається. Точніше кажучи, зазор становить близько 50 сантиметрів. Тобто до траси можна рукою сягнути з балкона!
І ще: Дівчина змінила кухню під час карантину і підкорила Reddit
Крім неминучої загазованості, яку принесе мешканцям нова дорога, а також постійної загрози через тих, хто вирішить зрізати шлях і перелізти з балкона прямо на проїжджу частину, нижні поверхи будуть занурені в темряву. Багато мешканців і магазини тепер будуть жити під мостом.
Новий міст розташований в мухафазі Ель-Гіза і проходить через вулицю Наср-ель-Дін в Каїрі. Його довжина – 12 км, а ширина – до 65,5 м. Проєкт оцінюється у майже 317 мільйонів доларів.
Жителі висловлюють невдоволення у соцмережах, скаржачись на забруднення повітря, небезпечний рух і порушення особистого простору. Однак Міністерство житлового будівництва Єгипту заявило, що чотири будівлі поруч з мостом були побудовані незаконно. Їх вирішено знести після завершення будівництва. Таким чином, міст не порушує містобудівних стандартів. Жителям будинків під знесення планується виділити 250 мільйонів єгипетських фунтів як компенсацію. Однак багато пишуть, що дозволи на зведення будинків були видані ще у 2008 році, тому нічого незаконного в них немає.
Депутат єгипетського парламенту Мухамед Фуад закликає уряд відмовитися від подальшого будівництва, підкреслюючи, що воно не тільки створить незручності для жителів будинків, але й погано позначиться на дрібних підприємцях, чий бізнес опиниться під трасою.
Читайте також: Коли зробив ремонт на карантині: фото ванної кімнати вразило Reddit
-
15:51Українські зірки вітають Київ з Днем міста: добірка фото та відео
-
15:25Чоловіків найняли вломитися в будинок для сексуальної гри, але щось пішло не так (18+)
-
14:53Tesla Model Y пройшла екстремальне випробування в умовах Аляски
-
14:22Стало відомо, як Граймс і Ілон Маск по-домашньому називають маленького сина
-
13:49Карпати засипало снігом в останній день весни: фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:21В Єгипті будують шосе впритул до житлових будинків: шокуючі фото
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
12:50Кличко і Шварценеггер привітали жителів столиці з Днем Києва: яскраве відео
-
12:24Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт
-
11:53ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини
-
11:25Укрзалізниця почала продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
10:47Нова оптична ілюзія з вантажівкою-літаком спантеличила мережу: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня
-
09:51Crew Dragon на орбіті: екіпаж зняв скафандр і гуляє космічним кораблем SpaceX (відео)
-
09:23Учені назвали смачний перекус, який продовжує життя
-
08:52Ой, леле: Google скасувала презентацію та реліз бета-версії Android 11
-
08:33Volkswagen представив компактний кросовер Nivus
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
-
07:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: гарні побажання на іменини Юлі
- 30 травня
-
21:50SpaceX доставляє астронавтів на МКС з другої спроби: онлайн трансляція
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
21:0031 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя