Дівчина змінила кухню під час карантину і підкорила Reddit

Карантин через пандемію коронавірусу змусив людей змінити звичний режим, тож багато хто спробував знайти спосіб розважатись в самоізоляції. Але ця дівчина взялась за серйозну справу, а саме оновлення власної кухні.

На платформі Reddit користувачка з ніком Lionstigersandtears поділилась ефектним колажем "до" і "після" власної кухні. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 26 тисяч балів та більше як 600 коментарів.

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"Мій карантинний ремонт кухні", – описала кадри дівчина, додавши, що старі дубові шафи досі виглядають добре, тож ідеально підійшли до сучасного стилю. Якщо хтось і провів час в самоізоляції з користю, то це авторка допису.

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