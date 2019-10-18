В Японії з'явився туалетний папір-розмальовка

В Японії з'явився дитячий туалетний папір у вигляді розмальовки, а малювати на ній пропонують фекаліями. На папері зображені чорно-білі ілюстрації: гамбургери, динозаври, ведмеді, змії і т.д.

Туалетний папір створила компанія Kleur, керуюча дитячим садом Lohas Kids Centre Clover в Токіо. Головна мета "розмальовки" – привчити дітей до туалету. Повідомляється, що 70% батьків відчувають труднощі, переводячи дитини з горщика на унітаз. Компанія запевняє, що чорнило, використане для паперу, не зашкодить дитині.

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Туалетний папір продається онлайн приблизно за 150 гривень. Ілюстрації, використані на ній, можна безкоштовно завантажити і видрукувати.

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