Коли доставка піци провалилась: епічне відео з кур'єром

У мережі не можуть стримати емоцій від звичайного відео з доставкою піци, яка пішла не за планом. Хтось співчуває кур'єру, а хтось не може не сміятись.

На платформі Reddit користувач з ніком OfficialAFV поділився записом з камер під будинком, який за короткий час опинився у топах. За лічені години відео зібрало понад 61 тисячу переглядів та більш як 1800 коментарів. А все тому, що можна побачити, як до дому підходить кур'єр з сумкою для піци та окремим пакетом. Власники отримують пакет, а от зустріч з гарячим смаколиком так і не вдалась, адже в останню секунду піца просто випадає з коробки. Всі вибачаються, а емоційний та розчарований кур'єр намагається зібратись з силами.

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