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Нова оптична ілюзія шокувала мережу: фотофакт

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Нова оптична ілюзія - фото 1
Нова оптична ілюзія

У мережі набирає популярність кадр "примари" дівчини. Через оптичну ілюзію дозволяє здається, що на знімку зображений привид, який сидить в кріслі. Фото опублікували на платформі Reddit.

Так, на знімку видно напівпрозорий силует дівчини, що сидить в кріслі. Вона одягнена в білу куртку, гетри та кросівки, а руки тримає перед собою.

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Автор знімка пояснила, що вона сидить навпроти скла. Крісло в іншій кімнаті випадково співпало з її відображенням і склалося таке враження, що вона "сидить" саме на цьому кріслі. Багато користувачів відзначили, що фото їх дійсно лякає. А один з юзерів написав, що "наробив би в штани", проходячи повз це скло.

Нова оптична ілюзія шокувала мережу: фотофакт - фото 362249

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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