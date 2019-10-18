Нова оптична ілюзія шокувала мережу: фотофакт

У мережі набирає популярність кадр "примари" дівчини. Через оптичну ілюзію дозволяє здається, що на знімку зображений привид, який сидить в кріслі. Фото опублікували на платформі Reddit.

Так, на знімку видно напівпрозорий силует дівчини, що сидить в кріслі. Вона одягнена в білу куртку, гетри та кросівки, а руки тримає перед собою.

І ще: Ролик з одяганням відра на голову підірвав мережу: відео дня

Автор знімка пояснила, що вона сидить навпроти скла. Крісло в іншій кімнаті випадково співпало з її відображенням і склалося таке враження, що вона "сидить" саме на цьому кріслі. Багато користувачів відзначили, що фото їх дійсно лякає. А один з юзерів написав, що "наробив би в штани", проходячи повз це скло.

Читайте також: Чотирьохрічний син ведучої NBC ледь не зірвав прямий ефір: кумедне відео