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В Японії з'явилася незвичайна залізнична станція
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На початку квітня на півдні Японії відкрилася залізнична станція без входу і виходу, яка функціонує виключно як оглядовий майданчик.
Станція є невеликою платформою, потрапити на яку можуть не всі.
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Вона розташована на мосту і має назву Seiryu-Miharashi. З цього місця мандрівники можуть помилуватися мальовничим видом на річку Нішікі і навколишнім лісом, а також зробити красиві фото. За короткий час існування платформа вже стала відомим місцем. Сталося це завдяки інформації, поширеній в соціальних мережах.
Туристам, які хочуть відвідати пам'ятку, слід заздалегідь перевірити розклад руху поїздів, тому що час роботи станції обмежений.
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