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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Що найчастіше між собою обговорюють пасажири у поїздах

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Майже половина пасажирів готова підтримувати діалог - фото 1
Майже половина пасажирів готова підтримувати діалог / Amtrak

Туристичний інтернет-сервіс опитав 3000 користувачів, аби дізнатися, чи готові вони спілкуватися з попутниками. Якщо ж готові, то про що саме?

Виявилося, що під час поїздок до спілкування з адекватними сусідами готові 45% мандрівників, причому 9% навіть будуть раді пригостити попутників чимось смачним.

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28% опитаних сказали, що уникають близького спілкування в такій ситуації та віддають перевагу розмовам лише по справі, обмежуючись лише короткими фразами.

18% респондентів взагалі не готові вести бесіди з незнайомцями.

Кожен десятий готовий пригостити сусіда по купе - фото 320508
Кожен десятий готовий пригостити сусіда по купе

Найчастіше, за даними порталу, в купе спілкуються про подорожі, розповідають історії зі свого життя, про сім'ю та знайомих. Також більшість мандрівників готові підтримати бесіду про різні дрібниці. А ось про політику, релігію, сенс життя, мистецтво та ціни у поїздах розмовляють неохоче.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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