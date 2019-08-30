В Японії зупинили роботу відомого величезного суперкомп'ютера

В Японії провели урочисту церемонію відключення суперкомп'ютера К. Він був розроблений компанією "Fujitsu" і працював в дослідному центрі RIKEN.

Кнопку, яка зупиняє роботу суперкомп'ютера, натиснув особисто президент RIKEN Хіросі Мацумото. Відомо, що пристрій займав близько 700 шаф з мікросхемами, платами і системами охолодження. Він містив 705 тисяч процесорних ядер.

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Будувати його почали у 2006 році, а запустили вже у 2012. На момент запуску це був найшвидший у світі суперкомп'ютер.

Варто відзначити, що на заміну К повинен прийти Фугаку. Його запуск планують провести у 2021 році. Творці анонсували, що він буде в 100 разів швидший за К.

K computer shutting down after 7 years ... pic.twitter.com/A4ypKi8r28 — Florence Tama (@Florence_Tama) August 30, 2019

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