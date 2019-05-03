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Так виглядав нереалізований концепт позашляховика Москвич

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Прототип М-2150 зацікавив військових - фото 1
Прототип М-2150 зацікавив військових / alachson

Мoсквич – внедорожник, який був практично готовий до серійного виробництва. АЗЛК-2150 – таку назву дали легкому позашляховику, створеному в 1973 році.

Компактний комфортабельний позашляховий автомобіль був створений в рамках спецпроекту. Агрегати автомобіля були аналогічними з моделлю 2140, яка також запускалася у виробництво в той час. Були створені дві різні версії М-2150 – втім, вони розрізнялися лише верхом (брезентовий і жорсткий).

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Жорсткі ресори, нерозрізні мости й окрема лонжеронна рама – всі ці риси набагато більше наближали його до класичного позашляховика у порівнянні з Нивою. І все ж, між трьох прототипів автомобілів (ВАЗ-2121 Нива, Іж-14 і М-2150) перемогло авто АвтоВАЗ-а, його машину визнали найбільш комфортною і конкурентоспроможною на світовому ринку, незважаючи на менш позашляхові риси авто в порівнянні з двома іншими.

Прототип М-2150 зацікавив військових аж до того, що вони розмістили замовлення на виробництво 60 тис. автомобілів на рік. На жаль, виробництво позашляхового Москвича так і не почалося.

Так виглядав нереалізований концепт позашляховика Москвич - фото 325199

Так виглядав нереалізований концепт позашляховика Москвич - фото 325200

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Джерело: bashny
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