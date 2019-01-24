В Японії знайшли незвичайний спосіб боротися з часом пік

У метро Токіо будуть заохочувати ранніх пташок

Влада Токіо планує втілити в життя приказку "хто рано встає, тому Бог дає".

В токійському метро будуть заохочувати пасажирів користуватися транспортом до настання години пік, роздаючи першим відвідувачам безкоштовні сніданки.

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Основний час пік у токійській підземці припадає на період між 7:50 і 8:50, у цей час через деякі станції проходять понад 75 000 пасажирів, що вдвічі більше розрахункової місткості.

У Токіо пасажирам будуть роздавати сніданки / Travel

Спроби змінити ситуацію також покликані вирішити майбутні логістичні завдання: у 2020 Токіо прийме Олімпійські Ігри, на які з'їдуться мільйони туристів.

До кампанії долучилися і власники підприємств: вони різними способами мотивують своїх співробітників приїжджати раніше або працювати з дому.

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