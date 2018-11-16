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В Японії знайдено втрачений мультфільм Волта Діснея

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Мультфільм про кролика Освальда - фото 1
Мультфільм про кролика Освальда / movieweb

Втрачений мультфільм про кролика Освальда знайдений в Японії. 70 років втраченою картиною Neck'n'Neck володів Ясуші Ватанабе.

Ясуші Ватанабе розповів, що купив анімаційний фільм у оптового торговця за 500 ієн ще в шкільні роки. Чоловік зберігав стрічку в своїй колекції. Про це японець дізнався тільки на 85-му році життя.

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Після прочитання книги "Щасливий кролик Освальд: пошуки втрачених мультфільмів Діснея" Ясуші усвідомив, що стрічка належить до серії пригод кролика. Його автором був американський художник-мультиплікатор Волт Дісней.

Знайдено мультфільм Волта Діснея про кролика Освальда - фото 289118
Знайдено мультфільм Волта Діснея про кролика Освальда

Втрачений мультфільм про кролика Освальд експерти називають прототипом стрічки про Міккі Мауса. Це одна з найбільш ранніх робіт Волта Діснея. Тривалість картини становить дві хвилини.

Беккі Клайн, глава архівного відділу студії, зазначив, що всі щасливі побачити копію втраченого фільму. Сам же Ясуші Ватанабе не приховує емоцій. За словами жителя Японії, він був фанатом Діснея, а знахідка дозволила зіграти і свою роль у діяльності мультиплікатора.

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Джерело: hollywoodreporter
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