Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Парк атракціонів: новий яскравий трейлер мультфільму

  • 35
Парк атракціонів: дивитись трейлер онлайн: - фото 1
Парк атракціонів: дивитись трейлер онлайн: / Thinking Animation

У мережі з'явилось свіже промо до мультфільму "Парк атракціонів" (Wonder Park), який захоплює своїми барвами. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Paramount Pictures потішила своїх прихильників новим трейлером до мультфільму "Парк атракціонів", прем'єра якого запланована на 21 березня 2019 року.

І ще: Пляжний ледар: трейлер епічного фільму зі Меттью Макконехі

Сюжет розповідає про дівчинку Джун, яка колись у дитинстві вигадала парк розваг, який став реальністю. Тепер головній героїні треба не просто відкрити для себе новий світ, а й врятувати його, адже всі друзі-мешканці парку під загрозою.

Парк атракціонів: дивитись трейлер онлайн:

Читайте також: Історія іграшок: у мережі з'явився тизер четвертої частини мультфільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5886
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1455
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кіно