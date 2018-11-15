Парк атракціонів: новий яскравий трейлер мультфільму

У мережі з'явилось свіже промо до мультфільму "Парк атракціонів" (Wonder Park), який захоплює своїми барвами. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Paramount Pictures потішила своїх прихильників новим трейлером до мультфільму "Парк атракціонів", прем'єра якого запланована на 21 березня 2019 року.

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Сюжет розповідає про дівчинку Джун, яка колись у дитинстві вигадала парк розваг, який став реальністю. Тепер головній героїні треба не просто відкрити для себе новий світ, а й врятувати його, адже всі друзі-мешканці парку під загрозою.

Парк атракціонів: дивитись трейлер онлайн:

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