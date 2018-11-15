Дамбо: новий трейлер фільму про слоника, який уміє літати

У мережі з'явилось нове промо до нового фільму "Дамбо", який заново відкриє історію про літаючого слоника. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Walt Disney потішила дорослих та маленьких глядачів повноцінним трейлером до фільму "Дамбо", якому нове життя дав Тім Бертон. Прем'єра стрічки запланована на 28 березня 2019 року.

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Сюжет частково базується на оригінальному мультфільмі Disney, який вийшов на екрани ще у 1940-х роках. Цирковій слонисі лелека приносить слоненятко з великими вухами. Через це над доброю тваринкою насміхаються, а слониха намагається його захистити і потрапляє в іншу клітку. Щоправда, вуха головного героя не просто великі, а й дозволяють йому літати.

Дамбо: дивитись трейлер фільму онлайн:

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