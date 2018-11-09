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В Японії засвітився Ferrari унікального кольору

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Усередині салону ідеальна шкіра коричневого кольору - фото 1
Усередині салону ідеальна шкіра коричневого кольору / sahibinden

Ще один доказ того, що Японії в автомобільному тюнінгу і забарвленні авто немає рівних.

Спорткар такого кольору, можна сказати, єдиний, і дуже дорогий. Звичайно колір Bronzo Avetador чудово виглядає і на Lamborghini Aventador, але на Ferrari F21 відтінок просто шикарний.

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Зовнішній вигляд транспортного засобу доповнений чорною смугою, яка тягнеться горизонтально прямо до капоту. Є срібні колеса і гальмівні супорти чорного кольору. На передніх колісних арках – великі пофарбовані щити.

Усередині салону ідеальна шкіра коричневого кольору. Якщо говорити про оснащення, то в підкапотному просторі розташовується атмосферний двигун V12, на 6,3 літра потужністю у 770 "коней", крутний момент становить 508 Нм. А першу сотню авто набирає за 2,9 секунди.

В Японії засвітився Ferrari унікального кольору - фото 287746
В Японії засвітився Ferrari унікального кольору
В Японії засвітився Ferrari унікального кольору - фото 287745
В Японії засвітився Ferrari унікального кольору
В Японії засвітився Ferrari унікального кольору - фото 287744
В Японії засвітився Ferrari унікального кольору

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Джерело: sahibinden
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