В Японії засвітився Ferrari унікального кольору

Ще один доказ того, що Японії в автомобільному тюнінгу і забарвленні авто немає рівних.

Спорткар такого кольору, можна сказати, єдиний, і дуже дорогий. Звичайно колір Bronzo Avetador чудово виглядає і на Lamborghini Aventador, але на Ferrari F21 відтінок просто шикарний.

І ще: У поліції Дубая з'явився перший літаючий мотоцикл

Зовнішній вигляд транспортного засобу доповнений чорною смугою, яка тягнеться горизонтально прямо до капоту. Є срібні колеса і гальмівні супорти чорного кольору. На передніх колісних арках – великі пофарбовані щити.

Усередині салону ідеальна шкіра коричневого кольору. Якщо говорити про оснащення, то в підкапотному просторі розташовується атмосферний двигун V12, на 6,3 літра потужністю у 770 "коней", крутний момент становить 508 Нм. А першу сотню авто набирає за 2,9 секунди.

В Японії засвітився Ferrari унікального кольору

В Японії засвітився Ferrari унікального кольору

В Японії засвітився Ferrari унікального кольору

Читайте також: В Україні з'явився унікальний ''автобус-привид": фото