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В Україні з'явився унікальний ''автобус-привид": фото

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Автобус-привид - фото 1
Автобус-привид / Facebook

Національна поліція України запустила в рамках соціального проекту "Керуй" унікальний "автобус-привид", який незабаром з'явиться на дорогах країни.

Автобус, як попередили в поліції, буде "некерованим". Метою проекту є посилення безпеки руху на дорогах. Про це на сторінці в Facebook повідомила заступник директора Департаменту комунікації Нацполіціі Ольга Атаманова.

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"Чому проект важливий? Тому що йдеться про безпеку на дорозі, про цінність життя та повагу до оточуючих. За останній місяць підготовки до його запуску наша невелика команда по-справжньому надихнулася. Автобус-привид відправиться у подорож по країні, щоб знайти найкращих водіїв у різних її куточках. Його, на перший погляд, "некерований рух" поспішає нагадати водіям про важливе", – написала Атаманова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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