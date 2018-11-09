У поліції Дубая з'явився перший літаючий мотоцикл

Каліфорнійський стартап Hoversurf передав поліції Дубая перший серійний зразок ховербайка S3, і почав навчати співробітників керувати ним.

В експлуатацію апарати з функцією вертикального зльоту і посадки введуть у 2020 році. Їх використовуватимуть загони швидкого реагування для доступу до важкодоступних районів міста.

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Видання CNN повідомляє, що наразі Hoversurf тренує дві групи поліцейських. Ідеальний кандидат у пілоти ховербайка повинен вміти керувати і мотоциклом, і дроном. У найближчий місяць-два керівництво поліції прийме рішення про розширення парку літальних апаратів. Йдеться про будівництво додаткових 30 або 40 примірників S3.

Літаючий мотоцикл / cnn

CNN також цитує головного редактора журналу Aerospace Тіма Робінсона, який вважає можливості ховербайка "вельми обмеженими", і особливо для експлуатації службами правопорядку. Все впирається в наявні батарейні технології, які поки не дозволяють збільшити тривалість польоту. Робота над новими типами силових установок уже ведеться, і Hoversurf обіцяє оснастити ними майбутні моделі ховербайків.

Літаючий мотоцикл / cnn

Літаючий електромотоцикл для поліції Hoversurf показав на виставці GITEX у 2017 році. Ховербайк оснащений батареєю на 12,3 кіловат-години, і здатний працювати у режимі дрона до 40 хвилин без підзарядки. З пілотом S3 може перебувати у повітрі до 25 хвилин.

Літаючий мотоцикл / cnn

Крім експериментальних ховербайків, поліція Дубая використовує для патрулювання вулиць екзотичні спорт- і суперкари. Серед них: Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari та Porsche 918. А у служб правопорядку Абу-Дабі є навіть Lykan HyperSport, ціна якого становить 3,4 мільйона доларів.

Літаючий мотоцикл / cnn

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