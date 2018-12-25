На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років
-
- 10
Статистика показує, що у цьому році в Японії сталося найбільше природне скорочення населення.
Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії опублікувало дані щодо чисельності населення. У 2018 році в країні було зафіксовано рекордно низький рівень народжуваності – 921 000 чоловік, на 25 000 менше, ніж у 2017-му. Це найгірший показник з 1899 року.
І ще: Психологи з'ясували, в якому віці діти перестають вірити у Санта-Клауса
Третій рік поспіль рівень народжуваності в Японії не досягає позначки в 1 млн осіб, що негативно позначається на природному прирості населення.
Серед головних причин МОЗ називає зменшення кількості жінок дітородного віку (250-39 років) і високий рівень смертності. Останній у 2018 році також досяг рекордної позначки з часів закінчення Другої світової і досяг 1,369 млн осіб. Таким чином природне скорочення населення склало 448 000 жителів.
На сьогодні Японія вважається "літньою" країною у світі: понад 20% її жителів уже виповнилося 65 років. Загальна чисельність населення країни у цьому році становить 124 млн осіб, але якщо демографічну кризу не вдасться подолати, до 2065 року залишиться всього 88 млн японців.
Щоб до 2060 року чисельність населення Японії не впала нижче позначки у 100 млн, уряд країни розробив спеціальну програму і виділив на неї 2 трлн єн ($ 18 млрд). Вона передбачає розширення безкоштовного дошкільного навчання для дітей у віці від трьох до п'яти років і для дітей у віці до двох років з малозабезпечених сімей, а також скорочення черг при прийомі в дитячий сад.
Читайте також: У Швеції музичний фестиваль "без чоловіків" визнали дискримінаційним
-
20:22Хайді Клум оголосила про заручини зі своїм 29-річним обранцем
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
19:34Продуктивність Xiaomi Mi Play на Helio P35 випробували у бенчмарку
-
19:15Яку погоду очікувати в Україні 26 грудня
-
18:52Майлі Сайрус вийшла заміж: з'явилися перші кадри
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
18:32Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
-
18:17MELOVIN – Чудова Мить: слухати нову пісню онлайн (текст)
-
17:53У шапці Санта-Клауса: Роналду привітав усіх з Різдвом
-
17:34В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
16:53В Японії відкрився магазин, в якому розраховуються не грошима
-
16:34Розкішна Кендалл Дженнер привітала з Різдвом
-
16:13Фахівці назвали смаколики, якими не варто зловживати
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:55У Шанхаї за допомогою 3D-принтера побудували міст
-
15:32Психологи з'ясували, в якому віці діти перестають вірити у Санта-Клауса
-
15:17Рятувальники оголосили лавинну небезпеку
-
14:52Науковці вразили несподіваною заявою, пов'язаною з голодом
-
14:33Кумедні собаки у машині розвеселили Reddit
-
14:14Новий смартфон Nokia отримає незвичайний дизайн і потрійну камеру
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
13:32Фахівці розповіли, як правильно їсти часник, щоб не нашкодити організму
-
13:16Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото
-
12:57У мережі з'явилися нові фото Toyota Supra
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
14:33McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
- 21 грудня
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео