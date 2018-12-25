В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років

Статистика показує, що у цьому році в Японії сталося найбільше природне скорочення населення.

Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії опублікувало дані щодо чисельності населення. У 2018 році в країні було зафіксовано рекордно низький рівень народжуваності – 921 000 чоловік, на 25 000 менше, ніж у 2017-му. Це найгірший показник з 1899 року.

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Третій рік поспіль рівень народжуваності в Японії не досягає позначки в 1 млн осіб, що негативно позначається на природному прирості населення.

Серед головних причин МОЗ називає зменшення кількості жінок дітородного віку (250-39 років) і високий рівень смертності. Останній у 2018 році також досяг рекордної позначки з часів закінчення Другої світової і досяг 1,369 млн осіб. Таким чином природне скорочення населення склало 448 000 жителів.

На сьогодні Японія вважається "літньою" країною у світі: понад 20% її жителів уже виповнилося 65 років. Загальна чисельність населення країни у цьому році становить 124 млн осіб, але якщо демографічну кризу не вдасться подолати, до 2065 року залишиться всього 88 млн японців.

Щоб до 2060 року чисельність населення Японії не впала нижче позначки у 100 млн, уряд країни розробив спеціальну програму і виділив на неї 2 трлн єн ($ 18 млрд). Вона передбачає розширення безкоштовного дошкільного навчання для дітей у віці від трьох до п'яти років і для дітей у віці до двох років з малозабезпечених сімей, а також скорочення черг при прийомі в дитячий сад.

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