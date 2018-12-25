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В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років

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У Японії триває різке падіння народжуваності - фото 1
У Японії триває різке падіння народжуваності / The Great Courses Daily

Статистика показує, що у цьому році в Японії сталося найбільше природне скорочення населення.

Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії опублікувало дані щодо чисельності населення. У 2018 році в країні було зафіксовано рекордно низький рівень народжуваності – 921 000 чоловік, на 25 000 менше, ніж у 2017-му. Це найгірший показник з 1899 року.

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Третій рік поспіль рівень народжуваності в Японії не досягає позначки в 1 млн осіб, що негативно позначається на природному прирості населення.

Серед головних причин МОЗ називає зменшення кількості жінок дітородного віку (250-39 років) і високий рівень смертності. Останній у 2018 році також досяг рекордної позначки з часів закінчення Другої світової і досяг 1,369 млн осіб. Таким чином природне скорочення населення склало 448 000 жителів.

На сьогодні Японія вважається "літньою" країною у світі: понад 20% її жителів уже виповнилося 65 років. Загальна чисельність населення країни у цьому році становить 124 млн осіб, але якщо демографічну кризу не вдасться подолати, до 2065 року залишиться всього 88 млн японців.

В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років - фото 297505

Щоб до 2060 року чисельність населення Японії не впала нижче позначки у 100 млн, уряд країни розробив спеціальну програму і виділив на неї 2 трлн єн ($ 18 млрд). Вона передбачає розширення безкоштовного дошкільного навчання для дітей у віці від трьох до п'яти років і для дітей у віці до двох років з малозабезпечених сімей, а також скорочення черг при прийомі в дитячий сад.

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Джерело: CNN
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