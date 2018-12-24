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У Швеції музичний фестиваль "без чоловіків" визнали дискримінаційним

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На фестивалі заборонили вхід чоловікам - фото 1
На фестивалі заборонили вхід чоловікам / Vaaju

Формат фестивалю Statement запропонувала комік і активістка Емма Ніцкаре.

Захід позиціонувався як безпечне місце, де жінки змогли б відпочити, не боячись сексуального насильства. Ця тема широко обговорювалася після того, як у 2017 році на фестивалі Bravalla від дій насильника постраждала дівчина.

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На Statement зібралося близько 5000 жінок, а також трансгедерів і квір-дам. Але омбудсмен з питань рівності Швеції заявив, що такі правила порушують закон про дискримінацію за статевою ознакою.

Дівчата зібралися разом, щоб не зазнати насильства - фото 297273
Дівчата зібралися разом, щоб не зазнати насильства / Cutacut

Очевидно, що сексуальне насильство на фестивалях це серйозна проблема, – розповідає омбудсмен. – Але боротьба з цим явищем не повинна порушувати закони країни.

Попри те, що фестиваль "без чоловіків" заборонили проводити на території Швеції, організатори не збираються зупинятися.

"Успіх Statement демонструє: це саме те, що ми хотіли зробити. Ми будемо продовжувати міняти світ", – розповіли активісти.

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Джерело: The Guardian
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