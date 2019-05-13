Citroen представив футуристичний безпілотник

Компанія Citroen відзначила свій 100-річний ювілей випуском концепту 19_19, покликаного продемонструвати бачення ультракомфортного безпілотника майбутнього. При створенні прототипу дизайнери марки надихалися світом авіації, тому він отримав пасажирський відсік з панорамним склінням.

У Citroen 19_19 Concept дизайнерам вдалося об'єднати елементи з авіації з сучасними трендами організації житлового простору. Пасажирський відсік безпілотника "переносить" між колесами "житлову кімнату", встановлену на еволюційній версії підвіски з "прогресивними гідравлічними подушками" (Progressive Hydraulic Cushions) і адаптивним контролем жорсткості.

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30-дюймові колеса прототипу розроблені спільно з Goodyear і взуті в покришки розмірності 255/30. Останні інтегровані в конструкцію обода, дизайн якого нагадує зубці шестерні. Маточини коліс фіксовані, тому нанесений на них логотип завжди залишається в горизонтальному положенні, підсилюючи ефект ширяння над дорогою.

Citroen 19_19 Concept оснащений світлодіодною оптикою з малюнком ходових вогнів у вигляді фірмових шевронів, двома лазерними далекомірами на даху, що нагадують подвійний горизонтальний стабілізатор літака, а також світловою системою сповіщення про роботу різних технічних вузлів при русі в повністю автономному режимі. Крім того, прототип обладнаний персональним помічником, який працює на базі штучного інтелекту та передбачає бажання пасажирів. Екранів і сенсорних панелей немає – замість них використовуються проекційні дисплеї та система розпізнавання голосу.

Потрапити в салон концепту можна через розсувні двері. Усередині є чотири посадкові місця: крісло водія, шезлонг з електроприводом для переднього пасажира та диван для задніх в стилі катерів Riva. Замість підголівників пропонується використання еластичних тросів, які одночасно фіксують вантаж в багажнику. Система спрямованого звучання дозволяє створити на задньому ряду окремий звуковий кокон, а елементи кузова з мікроперформацією – відтворити ефект тонованого скла.

У рух Citroen 19_19 Concept призводять два електромотори сумарною потужністю 462 кінські сили і 800 Нм крутного моменту. Живить їх тягова батарея на 100 кіловат-годин. За запевненням виробника, концепт може розганятися до "сотні" за п'ять секунд, а його максимальна швидкість складає 200 кілометрів на годину. Запас ходу без підзарядки – 800 кілометрів по циклу WLTP. При цьому безпілотник можна підживити від швидкісного термінала або бездротової зарядки, інтегрованої в дорожнє полотно.

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