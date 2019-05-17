У Швеції почалися комерційні випробування безпілотної вантажівки

Безпілотна електровантажівка T-pod стартапу Einride почала курсувати суспільними дорогами Швеції. Автомобіль обслуговує логістичну компанію DB Schenker і цей пілотний проект називають першим у світі.

Видання Reuters пише, що транспортне відомство Швеції дозволило T-pod здійснювати короткі поїздки суспільними дорогами промислового району Йончепінг. Безпілотник їздить між складом і терміналом DB Schenker зі швидкістю не більше, ніж п'ять кілометрів на годину. Для під'єднання вантажівки до хмарної платформи стільникового оператора Telia і комунікаційної компанії Ericsson довелося побудувати дві 5G-вишки.

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T-pod оснащений батарею на 200 кіловат-годин і без підзарядки здатний проїхати до 200 кілометрів. Його максимальна швидкість становить 85 кілометрів на годину. Автопілот четвертого рівня (втручання потрібне тільки у крайніх випадках) працює на обчислювальній платформі Nvidia Drive (ймовірно, мова йде про Drive AGX Pegasus) і отримує дані від двох камер, двох лідарів і трьох радарів. При повному завантаженні маса T-pod становить 26 тонн. Управляє безпілотником оператор, який може одночасного контролювати до 10 вантажівок.

До 2020 року в комерційній експлуатації буде вже 200 T-pod. Для цього Einride уклала угоди з низкою великих компаній: німецькою мережею супермаркетів Lidl, шведською кур'єрською службою Svenska Retursystem і декількома рітейлерами зі списку Fortune 500.

Einride має намір вже в наступному році подати заявку на збільшення доступних для T-pod маршрутів, а також провести тести безпілотника у США.

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