В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою

У Кунітачі, на заході Токіо, відкрили перше кафе Starbucks для людей з вадами слуху і глухих відвідувачів. Такі заклади, орієнтовані на різноманітність і інклюзивність, в корпорації називають Signing Stores.

До цього таких закладів Starbucks було всього 4 у світі: два у Малайзії, один у США і один у Китаї.

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У закладі працюють 25 співробітників, з них 19 є слабочуючими. При цьому всі вони спілкуються винятково сурдомовою – між собою і з клієнтами. Тому під час карантину персонал носить прозорі маски, які дозволяють бачити нижню частину обличчя.

Щоб скористатися послугами закладу, не обов'язково мати проблеми зі слухом. Зробити замовлення можна кількома способами – за допомогою спеціальної дошки або планшета, який перекладає мову на письмовий текст, або показати на потрібний товар у меню, а потім на спеціальній картці вибрати параметри: розмір чашки, "гарячий" або "холодний", "з собою" або "в кафе". Відвідувачі також можуть освоїти ази мови жестів за допомогою спеціальних табличок.

Повідомляється, що до закінчення карантину заклад працюватиме тільки на винос.

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