Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою

  • 32
Загалом налічується уже 5 таких Starbucks по світу - фото 1
Загалом налічується уже 5 таких Starbucks по світу

У Кунітачі, на заході Токіо, відкрили перше кафе Starbucks для людей з вадами слуху і глухих відвідувачів. Такі заклади, орієнтовані на різноманітність і інклюзивність, в корпорації називають Signing Stores.

До цього таких закладів Starbucks було всього 4 у світі: два у Малайзії, один у США і один у Китаї.

Це цікаво: Мережа Starbucks відмовляється від готівкового способу оплати

У закладі працюють 25 співробітників, з них 19 є слабочуючими. При цьому всі вони спілкуються винятково сурдомовою – між собою і з клієнтами. Тому під час карантину персонал носить прозорі маски, які дозволяють бачити нижню частину обличчя.

Щоб скористатися послугами закладу, не обов'язково мати проблеми зі слухом. Зробити замовлення можна кількома способами – за допомогою спеціальної дошки або планшета, який перекладає мову на письмовий текст, або показати на потрібний товар у меню, а потім на спеціальній картці вибрати параметри: розмір чашки, "гарячий" або "холодний", "з собою" або "в кафе". Відвідувачі також можуть освоїти ази мови жестів за допомогою спеціальних табличок.

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413079

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413080

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413081

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413082

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413083

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413084

В Японії відкрився незвичайний Starbucks: там спілкуються лише сурдомовою - фото 413085

Повідомляється, що до закінчення карантину заклад працюватиме тільки на винос.

Читайте також: У McDonald’s і Starbucks використовуватимуть "розумні" багаторазові чашки

Джерело: Bored Panda
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413066
Загрузка...
Новини