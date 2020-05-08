Мережа Starbucks відмовляється від готівкового способу оплати

Популярна у світі мережа кав'ярень Starbucks збільшить кількість безготівкових варіантів оплати, щоб знизити ризик зараження клієнтів коронавірусом.

Генеральний директор компанії Кевін Джонсон планує ввести в кав'ярнях оплату через спеціальну програму. Мобільним додатком мережі вже користуються 20 мільйонів осіб, що робить його одним з найбільш швидкозростаючих в галузі.

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До кінця тижня мережа кав'ярень Starbucks відкриє двері у 85% своїх закладах у США.

У Starbucks вважають, що після пандемії безготівковий спосіб оплати стане ще затребуванішим, а ті компанії, які не зможуть собі дозволити модернізацію онлайн-платежів, можуть зникнути з ринку. "У будь-якому випадку зрозуміло одне: гроші вмирають", – вважають у компанії.

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