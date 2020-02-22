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У McDonald’s і Starbucks використовуватимуть "розумні" багаторазові чашки

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Чашки у McDonald’s і Starbucks будуть багаторазовими - фото 1
Чашки у McDonald’s і Starbucks будуть багаторазовими

Компанії McDonald's та Starbucks вкотре намагаються скоротити використання пластика. Цього разу вони прагнуть зробити це за допомогою "розумних" чашок, які використовуватимуть у кафе Сан-Франциско та Пало-Альто в Каліфорнії.

Відомо, що багаторазові смарт-чашки зроблені з пластику, а також можуть похизуватися датчиками відстеження. Завдяки цьому можна буде відслідковувати, де залишили посуд відвідувачі закладів.

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Смарт-чашки розробляли протягом двох років у рамках проєкту NextGen Cup Challenge. Для використання відвідувачеві потрібно буде відсканувати код на чашці. Після того, як він нею скористався, "розумне" горня потрібно викинути до спеціального контейнера. Чип дозволить співробітникам забрати її для повторного використання. Таким чином заклади можуть скоротити використання пластикових чашок.

Чашки відслідковуватимуть за допомогою чипів - фото 387726
Чашки відслідковуватимуть за допомогою чипів

Ще один плюс відстеження чашок полягає в тому, що у компанії зможуть відстежувати, як часто відвідувачі закладів ходять до пунктів перероблення відходів, аби віддати посудини. Там, де показники будуть найнижчими, планують облаштовувати додаткові пункти.

Спочатку чашки будуть працювати у тестовому режимі. QR-коди друкуватиме стартап Muuse. Над встановленням чипів працюватиме компанія CupClub.

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Джерело: Fast Company
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