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В Японії відкрився магазин, в якому розраховуються не грошима

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Така технологія дозволить скоротити штат - фото 1
Така технологія дозволить скоротити штат / Nikkei Asian Review

Найбільша японська мережа міні-маркетів Seven-Eleven відкрила магазин, у якому покупці можуть розрахуватися за покупки просто подивившись у камеру на касі самообслуговування.

Як повідомляється, система, заснована на технології розпізнавання облич, розроблена японською технологічною корпорацією NEC, і буде доступна тільки для співробітників дочірніх компаній NEC, офіси яких розташовані в будівлі, де відкрилася торгова точка.

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Щоб отримати можливість розплачуватися "своїм обличчям", необхідно попередньо зареєструватися в системі та сфотографуватися. Інформація та фотографія будуть передані в автономну касу.

Поки працює ця система для працівників - фото 297501
Поки працює ця система для працівників

Після одноразової реєстрації працівники можуть увійти в магазин, використовуючи ID-карту співробітника, вибрати потрібні їм продукти, просканувати їх на касі самообслуговування та розрахуватися за допомогою системи розпізнавання облич, просто подивившись у камеру, – вартість покупок буде вирахувана із зарплати. На випадок, якщо система не розпізнала обличчя співробітника у понеділок вранці з тих чи інших причин, передбачена можливість здійснення оплати за допомогою ID-карти.

У магазині розраховуються за допомогою обличчя - фото 297500
У магазині розраховуються за допомогою обличчя

Магазин відкрився в офісній будівлі в токійському районі Мінато 17 грудня. Якщо тестовий запуск технології буде визнаний успішним, в Seven-Eleven є намір розширити її використання на невеликі торгові точки в інших офісних будівлях і лікарнях. Передбачається, що в таких міні-магазинах буде працювати лише один продавець.

Крім цього, за допомогою ШІ компанія також планує прогнозувати продажі, щоб вчасно заповнювати запаси продукції.

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Джерело: Asahi
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